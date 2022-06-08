Карелия из Москвы получила дополнительно полмиллиарда рублей на ремонт дорог

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о поступлении дополнительного финансирования из федерального бюджета на ремонт дорог республики.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков сообщил, что в этом сезоне начнется ремонт участков дорог «Кола»– Калевала–Лонка, а также «Педасельга–Ладва Ветка».

«Получили на это из федерального бюджета дополнительно полмиллиарда рублей. Сейчас Управление автодорог готовит документацию к конкурсу на определение подрядчика», — написал глава Карелии.

Также Прафенчиков сообщил, что в этом году планируется привести в порядок 280 км региональных дорог: в Кондопожском, Медвежьегорском, Сегежском, Калевальском, Прионежском, Лахденпохском, Питкярантском, Пряжинском, Олонецком, Суоярвском районах, а также в Петрозаводске и Костомукше.















