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Карелия лидирует по количеству заболевших раком шейки матки

Новости. Общество
09:55, 24 Января 2020
фото: © pixabay
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Ежегодно в Карелии фиксируют 31 новый случай болезни на сто тысяч женского населения.

Согласно данным международного сборника "Рак на пяти континентах", заболеваемость в этом российском регионе вполне на уровне стран Южной Америки, считающихся тут чемпионами, пишет издание "РИА Новости".

Чаще всего злокачественные опухоли шейки матки выявляются в Карелии. Ежегодно в республике фиксируют 31 новый случай болезни на сто тысяч женского населения. Кроме того, еще два российских канцер-регистра – Архангельской и Челябинской областей – вошли в десятку лидеров в европейском регионе.

"В России заболеваемость раком шейки матки находится на пятом месте в структуре заболеваемости среди женщин, смертность – на шестом. В целом по миру это не самые высокие показатели, если, скажем, сравнивать со странами Южной Америки или Африки. Но в Европе мы, к сожалению, в числе лидеров. И в ближайшее десятилетие заболеваемость будет только расти. По нашим прогнозам, к 2030 году в России будет регистрироваться 29 случаев рака шейки матки на сто тысяч населения", – рассказал президент Противоракового общества России, заведующий отделом эпидемиологии и профилактики опухолей "НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина" Минздрава России, член-корреспондент РАН, профессор Давид Заридзе.

В ближайшие десять лет в России почти в два раза увеличится заболеваемость раком шейки матки. Уже сегодня от опухоли этого вида умирает до шести с половиной тысяч россиянок в год, а пятилетняя выживаемость уменьшилась с 72,6% в 2000 году до 65,9% в 2018-м.

В то же время это едва ли не единственный вид рака, от которого можно защититься сделанной вовремя прививкой. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-01-24 13:25:18
Телевизор включить нельзя. На всех каналах жадные врачи-отравители лекарства рекламируют, не видя больного. Разве так можно? В стране Советов теперь всё можно и деньги не пахнут.
нетюлень
2020-01-24 14:11:21
кир, "Не пей и не кури - вот весь секрет. Ты скоро изойдешься в обличениях. "
ANT
2020-01-24 12:55:18
Elena
2020-01-24 12:00:42
"Прививку делают только до определенного возраста". А вам не кажется, что после того как стали делать эти импортные прививки с детства, то и увеличилось число заболевших раком, и бесплодных девочек стало больше. И в названии темы слово "лидирует" неуместно и глупо. Лидерство, это всё же другая позиция.
нетюлень
2020-01-24 14:13:36
ANT, Рен-ТВ опасен для здоровья однозначно.
Патриот
2020-01-24 12:43:33
" Генерал-Пристав" Корсаков что пояснит ?? Чем занимается ?? Куда смотрит ? За что деньги получает ?
Elena
2020-01-24 12:00:42
Прививку делают только до определенного возраста, кажется лет до 18 и стоит она бешеных денег. Делайте девочкам бесплатно, съэкономите потом на дорогостоящем лечении
Вася
2020-01-24 11:24:11
Мы счас в европе по всему лидеры.
User
2020-01-24 10:09:38
"пятилетняя выживаемость уменьшилась с 72,6% в 2000 году до 65,9% в 2018-м"
"Отличный" результат вставания с колен!
кир
2020-01-24 10:58:30
User, фигня. Не пей и не кури - вот весь секрет. Ты скоро изойдешься в обличениях.
User
2020-01-24 12:39:54
кир, разве в 2000 году меньше пили и курили? Или все-таки тогда пальмой население не кормили и медицина еще лечила, а не услуги предоставляла? В Сегеже надысь вон поваренной солью отравились, а ты все про курение.
кир
2020-01-24 12:56:04
User, не личное это мнение. В моем квартале есть старики, которым за 90 лет. Сами ещё в магазин ходят. Иногда разговариваю с ними. Один свои стихи читал наизусть, чем меня приятно удивил. Что ты всё негатив один видишь? Подвигаю тебя на позитив, да плохо получается. :)
Вася
2020-01-24 11:22:59
кир, Они маткой пьют и курят.
кир
2020-01-24 11:51:31
Вася, дружи с головкой а то тоже изойдешься в обличениях" кровавого режима". Вначале показался мне оригинальным. Сейчас вижу - нет.
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