Карелия лидирует по количеству заболевших раком шейки матки

Ежегодно в Карелии фиксируют 31 новый случай болезни на сто тысяч женского населения.

Согласно данным международного сборника "Рак на пяти континентах", заболеваемость в этом российском регионе вполне на уровне стран Южной Америки, считающихся тут чемпионами, пишет издание "РИА Новости".



Чаще всего злокачественные опухоли шейки матки выявляются в Карелии. Ежегодно в республике фиксируют 31 новый случай болезни на сто тысяч женского населения. Кроме того, еще два российских канцер-регистра – Архангельской и Челябинской областей – вошли в десятку лидеров в европейском регионе.

"В России заболеваемость раком шейки матки находится на пятом месте в структуре заболеваемости среди женщин, смертность – на шестом. В целом по миру это не самые высокие показатели, если, скажем, сравнивать со странами Южной Америки или Африки. Но в Европе мы, к сожалению, в числе лидеров. И в ближайшее десятилетие заболеваемость будет только расти. По нашим прогнозам, к 2030 году в России будет регистрироваться 29 случаев рака шейки матки на сто тысяч населения", – рассказал президент Противоракового общества России, заведующий отделом эпидемиологии и профилактики опухолей "НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина" Минздрава России, член-корреспондент РАН, профессор Давид Заридзе.

В ближайшие десять лет в России почти в два раза увеличится заболеваемость раком шейки матки. Уже сегодня от опухоли этого вида умирает до шести с половиной тысяч россиянок в год, а пятилетняя выживаемость уменьшилась с 72,6% в 2000 году до 65,9% в 2018-м.



В то же время это едва ли не единственный вид рака, от которого можно защититься сделанной вовремя прививкой.