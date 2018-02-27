Карелия лидирует по уровню безработицы на Северо-Западе

По данным Росстата, максимальный уровень безработицы в Ингушетии, минимальный - в Москве.

В России в ноябре 2017 года - январе 2018 года самый низкий уровень безработицы в федеральных округах, соответствующей критериям МОТ, отмечен в Центральном федеральном округе (3,1%), самый высокий - в Северо-Кавказском федеральном округе (11%). Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстата). В целом по России в ноябре-январе уровень безработицы составляет 5,1%.

Из субъектов Федерации самый высокий уровень безработицы зафиксирован в Ингушетии - 26,2%, в Республике Тыва - 18,8%.

"В Северо-Западном округе наибольшая безработица наблюдается в Карелии 9,3%, наименьшая - в Санкт-Петербурге – 1,5%", - сообщает Finmarket.