Карелия лидирует среди большинства российских регионов по грабежам и наркопреступности

Грабежи, разбои и преступления, связанные с оборотом наркотиков, случаются в Карелии чаще, чем в абсолютном большинстве регионов России, сообщили в Генпрокуратуры РФ.

В Карелии часто регистрируются грабежи — по их относительному количеству республика занимает второе место среди всех регионов России.

За первые четыре месяца 2021 года в Карелии было зарегистрировано более 100 ограблений — в среднем 21,2 грабежа на 100 тысяч человек. И, хотя по всей России в целом количество грабежей продолжает снижаться, число их всё еще достаточно велико. Большинство грабежей и разбоев совершаются в общественных местах, в том числе на улицах.

Также Карелия является одним из лидеров по фактам сбыта наркотиков — тут республика занимает третье место среди российских регионов. С начала года уровень регистрируемых наркопреступлений в Карелии держится на отметке 45,6 на 100 тысяч жителей — это всего около 300 таких преступлений.