Карелия лишилась федерального финансирования на модернизацию водоснабжения в 2023 году

Запланированные на 2023 год целевые поступления из федерального бюджета на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения Карелии перенесены на 2024 год.

Об этом сообщила министр финансов республики Елена Антошина на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам.

По ее словам, Карелии не получит обещанных 669 млн рублей.

В результате придется отложить строительство и модернизацию объектов, на которые планировалось потратить эти деньги в 2023 году. Вопрос, о каких объектах идет речь, глава Минфина переадресовала министерству строительства, ЖКХ и энергетики.

По словам Антошиной, Карелия получит эти деньги в 2024 году вместе с той суммой, которая изначально закладывалась в проект трехлетнего бюджета. Общий объем финансирования на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения в 2024 году должен составить почти 1 млрд рублей.