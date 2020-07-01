Карелия может претендовать на субсидирование доставки туристов

Порядка 35-40 российских регионов могут претендовать на то, чтобы войти в программу субсидирования полетных программ, организуемых для доставки в них туристов.

Глава Ростуризма Зарина Догузова отметила, что сейчас глубоко прорабатывается вопросы запуска чартеров из Центральной России на Дальний Восток, пишет "Интерфакс".

"Мы для себя не исключаем ни один регион нашей страны среди тех, где есть номерная емкость. Потому что, безусловно, прежде чем запускать какую-то программу, это первое, на что мы смотрим. Вопрос "как добраться" мы уже смогли решить. Главное, чтобы было где жить и чем интересным заняться. Вот эти два фактора мы учитываем. И на самом деле порядка 35-40 регионов могут вполне себе претендовать на то, чтобы войти в программу субсидирования в рамках регулярной авиаперевозки. Ну и с десяток регионов можно рассматривать для чартерной авиаперевозки", – сказала она на пресс-конференции, посвященной запуску первой чартерной программы из Москвы в Бурятию.

По словам главы Ростуризма, у ведомства нет цели поддержать именно чартерные программы.



"Не нужно ориентироваться только на чартерную перевозку, наша цель – доступные пакеты. "Пегас Туристик", например, формирует туры на Алтай на базе регулярных рейсов. Цены начинаются от 35 тыс. рублей", – рассказала она.

По словам Догузовой, чартерные и регулярные перевозки формируют в регионе устойчивый долговременный спрос, что меняет подход местного бизнеса к приему туристов, делает его более системным.

Гендиректор туроператора TUI Россия Тарас Демура сообщил, что, помимо чартерной программы в Улан-Удэ, на бурятскую сторону Байкала, рассматривает организацию туров на Алтай, в Карелию, Поволжье и другие регионы.

"Где-то рассматриваем чартерную перевозку, где-то более плотное сотрудничество с региональными перевозчиками. "Аэрофлот", S7, "Победа" имеют достаточно широкую сеть маршрутов по России, а современные технологии, динамическое пакетирование, позволяют пакетировать туры с регулярной перевозкой, необходимость ставить повсюду чартеры отпадает", – рассказал он.

По его словам, технологические возможности сотрудничества с авиаперевозчиками и РЖД сейчас позволяют кратно расширить ассортимент пакетных туров по России.

"Как только мы покроем всю Россию сетью регулярных и чартерных маршрутов, для многих собственная страна откроется с новой стороны", – добавил он.