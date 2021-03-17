Карелия лидирует на Северо-Западе по вакцинации пенсионеров от коронавируса

Карелия находится в числе лидеров среди регионов по вакцинации от COVID-19, сообщил региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Ход иммунизации от COVID-19 обсудили на заседании республиканского оперштаба по борьбе с коронавирусом, которое провел глава Карелии Артур Парфенчиков.

По данным Минздрава Карелии, к настоящему моменту первым компонентом вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") привились уже более 30 тысяч жителей Карелии. Вторым компонентом вакцинирована почти 21 тысяча человек. По охвату вакцинацией населения республика занимает третье место в Северо-Западном федеральном округе.

Кроме того, Карелия занимает первое место в СЗФО по числу вакцинированных лиц старше 60 лет. Также жители республики активно используют для записи на иммунизацию единый портал государственных услуг. По количеству записавшихся на вакцинацию с помощью электронного сервиса Карелия в числе 12 лучших регионов России.

Артур Парфенчиков отметил, что в связи с предстоящим туристическим сезоном необходимо обратить особое внимание на вакцинацию работников туристической отрасли. Этот вопрос надо проработать с руководителями туристических организаций, владельцами гостиничных предприятий и турбаз, чтобы все сотрудники, которые желают привиться и не имеют противопоказаний, могли это сделать. Соответствующее поручение руководитель региона дал Министерству здравоохранения и Министерству экономического развития и промышленности республики.

В свою очередь председатель оперштаба, вице-премьер по вопросам здравоохранения Игорь Корсаков сообщил, что центральные районные больницы в муниципалитетах готовы организовать вакцинацию сотрудников туристической отрасли, в том числе обеспечить и выезд мобильных прививочных бригад, если это будет необходимо.

Всего на территории республики организовано 27 стационарных пунктов вакцинации, а также 21 мобильный пункт. Как сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, в течение двух недель будут развернуты дополнительные мобильные пункты.