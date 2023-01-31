Карелия намерена застроить страну социальными объектами из дерева

Республиканские власти собираются разработать типовые проекты школ, фельдшерско-акушерских пунктов и многофункциональных центров и поставить их выпуск на конвейер.

По словам главы Карелии Артура Парфенчикова, возведение социальных объектов из деревянных конструкций позволит значительно сократить бюджетные расходы на эти цели. Причем особые надежды руководитель региона связал со строительством в сельской местности многофункциональных центров.

«Это дешевле не только в строительстве, но и в обслуживании, мы же должны построить в поселке объект, который местная администрация сможет содержать, – заявил карельский губернатор на совещании республиканского правительства 10 февраля. – Мы с вами за 700 миллионов сможем построить десять многофункциональных центров в десяти поселках и решить проблему со всем – и с образованием, и с ФАПами, и с почтой, и администрацию туда посадить, и участковому дать кабинет, и аптеку сделать, и библиотеку».

Как сообщил Артур Парфенчиков, республиканские власти намерены совместно с Минстроем России разработать типовые проекты школ, фельдшерско-акушерских пунктов и многофункциональных центров из деревянных конструкций, чтобы приступить к их массовому производству для всей страны. В правительстве Карелии рассчитывают на расширение мощностей завода деревянного домостроения в Прионежском районе и поставок его продукции в другие регионы.