Карелия направила обогреватели и термобелье добровольцам из отрядов «Ладога» и «Онего»

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал об очередной партию помощи карельским бойцам, участвующим в спецоперации на Украине.

Новая партия гуманитарного груза отправилась в минувший четверг из Карелии. В этот раз она предназначена добровольцам из отрядов «Ладога» и «Онего», сообщил руководитель республики Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

«В зоне СВО наши подразделения разворачивают пункты временной дислокации. Поэтому основная часть груза – строительное оборудование, генераторы, тепловые пушки и обогреватели. Дополнительно закупили спальники и термобелье. Приобрели все необходимое по заявкам наших парней на средства республиканского бюджета, а также фонда «Живой город». Поддержку оказали и карельские предприятия», - пишет Парфенчиков.

Глава Карелии напомнил, что продолжает формироваться по спискам груз в учебные центры, где проходят подготовку мобилизованные жители республики. 10 октября планируют отправить машину в Каменку, 17 октября – в Псков.

«Родные могут передать в эти части и индивидуальные посылки своим мужчинам», - пишет губернатор.

Ранее сообщалось, отправить посылку мобилизованному можно Почтой России или через пункт сбора помощи.