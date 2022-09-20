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Отправить посылку мобилизованному можно Почтой России или через пункт сбора помощи

Новости. Общество
15:31, 06 Октября 2022
фото: © Анна Лопаткина / ВК

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Карелия регулярно отправляет машины с необходимыми вещами для мобилизованных, сообщает ЦУР.

Жители Карелии могут передать посылки мобилизованным родственникам. Посылки можно отправлять Почтой России по адресу пункта постоянной дислокации (по почтовому адресу) воинской части, в которой проходит службу мобилизованный. Из места постоянной дислокации военной части посылки будут доставлены получателям в зону проведения специальной военной операции.

Также посылки можно передать в пункт сбора помощи на базе регионального отделения Народного фронта в Карелии. Из республики регулярно отправляются машины с необходимыми вещами для мобилизованных. Сопредседатель регионального штаба НФ в республике Анна Лопаткина написала на своей странице в соцсетях, что определены планируемые даты отправления машин с дополнительной экипировкой и другой помощью для мобилизованных Карелии.

«10 октября гуманитарный груз отправится в воинскую часть Каменка, а 17 октября — в воинскую часть ВДВ Пскова», ― сообщила Анна Лопаткина.

Если вы приносите посылку в пункт сбора помощи, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
1. Составьте опись посылки в двух экземплярах.
2. Вещи собираем в плотный пакет или коробку, не заклеивая.
3. На пакете/коробке надежно фиксируем лист бумаги с полным адресом военной части (указать номер части, если известен), рота, взвод, ФИО полностью.
4. При передаче посылки вещи пересчитываются, вкладывается опись, посылка упаковывается волонтёрами Центра сбора гуманитарной помощи.
Посылки можно отправить по почте или принести в Центр сбора помощи в Петрозаводске по адресу ул. Дзержинского, д. 3, каб. 67 (в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00).

Больше ответов на вопросы о частичной мобилизации можно найти на официальном портале «Объясняем.РФ».

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