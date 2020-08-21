Карелия не смогла подготовить все школы к реализации закона о бесплатном горячем питании учеников

Бесплатное питание школьников начальных классов для Карелии будет платным.

Министерство образования Карелии 15 августа подписало соглашение с Минпросвещения РФ о выделении средств из федерального бюджета на организацию горячего питания учащихся начальных классов. Об этом сообщил на заседании правительства республики глава минобра Роман Голубев. Правда, субсидия выделена на бесплатные завтраки для учеников только тех школ, где полностью готовы организовать горячее питание.

Образовательные учреждения, к которым есть замечания Роспотребнадзора, будут выполнять поручение президента России за счет средств республиканского бюджета.

До 12 августа Карелия рисковала остаться вообще без федеральной помощи. Согласно правилам, принятым в июне, на господдержку могли рассчитывать только регионы, в которых абсолютно все школы имеют столовые и пищеблоки и готовы обеспечивать школьников горячим питанием. Территории, где не было 100% готовности, включая Карелию, не могли рассчитывать на выплаты. Но после заседания правительства РФ премьер-министр Михаил Мишустин внес изменения в документ с правилами предоставления субсидий.

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