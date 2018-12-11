Карелия не смогла потратить 600 млн рублей на капремонт жилья

Фонд капитального ремонта Республики Карелия по итогам 2018 года не сможет освоить около 600 млн рублей, которые планировалось потратить за этот период для проведения капитального ремонта жилья.

"Нам, к сожалению, мешает наличие аварийного жилья… мы не можем ремонтировать аварийные дома. Это самая главная и основная причина", – пояснил директор Фонда Виталий Берлогин.

Эта цифра вызвала недоумение у депутатов, которые заметили, что неосвоение средств остается хронической проблемой Фонда на протяжении всех лет его существования.

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