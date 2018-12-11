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Новости. Экономика
13:13, 11 Декабря 2018
фото: РИА Новости / Алексей Мальгавко

Карелия не смогла потратить 600 млн рублей на капремонт жилья

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Фонд капитального ремонта Республики Карелия по итогам 2018 года не сможет освоить около 600 млн рублей, которые планировалось потратить за этот период для проведения капитального ремонта жилья.

"Нам, к сожалению, мешает наличие аварийного жилья… мы не можем ремонтировать аварийные дома. Это самая главная и основная причина", – пояснил директор Фонда Виталий Берлогин.

Эта цифра вызвала недоумение у депутатов, которые заметили, что неосвоение средств остается хронической проблемой Фонда на протяжении всех лет его существования.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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йошкин кот
2018-12-11 13:37:11
а чего не на "Пушкина" свалили проблему?! или не на санкции?! т.е.собирать средства мы "могём", увеличивать побор и размещать их туда, куда хотим - "могём", а вот что-то делать как профессионалы - так сразу "дядя" виноват.
zanoza
2018-12-11 13:18:31
А что же так? Разве у нас нечего ремонтировать или ручки не из тех мест растут? Повальное головотяпство!
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