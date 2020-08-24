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Карелия обратится к правительству РФ с просьбой снизить показатели проекта по экспорту

Новости. Общество
07:25, 25 Августа 2020
фото: © ИА "Республика" / Сергей Юдин
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Власти Карелии совместно с коллегами из Архангельской и Мурманской областей готовят обращение в правительство РФ с предложением скорректировать показатели национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Регионы предлагают связать его планы с квотами на добычу морских биоресурсов, пишет ТАСС со ссылкой на министра сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов.

"Мы предложили выступить с этой инициативой по корректировке показателей единым пулом: нас поддержала Архангельская область, нас поддержали коллеги из Мурманской области. <…> Мы готовим совместное коллективное обращение в правительство с тем, чтобы привести задание, сделать его более реалистичным и более осуществимым", – сказал Лабинов.

По словам  министра, показатели объема выручки от реализации экспортной агропродукции (для Карелии по большей части это рыба) регион не может выполнить по объективным причинам. Установленные нормативы не привязаны к квотам на добычу водных биоресурсов, которые власти республики не могут изменить.

По итогам 2019 года Карелия не выполнила установленные показатели по направлению экспорта сельскохозяйственной продукции. Как пояснили в региональном Минсельхозе, при планировании программы закладывались показатели добычи 2017 года, после чего квоты были пересмотрены и снижены. В результате предприятия республики должны были продать за рубеж агропродукцию на 137 млн долларов, из которых 128 млн долларов приходится на экспорт рыбы и морепродуктов. По итогам года этот показатель составил 98,7 млн долларов, в том числе экспорт рыбы и рыбных продуктов – 90,3 млн долларов, что в республиканском министерстве связали с сокращением квот на добычу водных биоресурсов на 12% от уровня 2018 года.

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Комментарии

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карел
2020-08-25 09:51:05
Не внушает чего то этот персонаж доверия .
Гость
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