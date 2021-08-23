Карелия образует в год порядка 150 млн опасных отходов

Эксперт в области экологической безопасности Сергей Пластинин рассказал, какую площадь Карелии занимают стихийные свалки.

Ежегодно Карелия генерирует порядка 150 млн тонн опасных отходов. На сегодняшний день стихийные свалки занимают как минимум 36 гектаров площади региона. Крупнейшие предприятия и представители ЖКХ Карелии сбрасывают в водоемы края стоки, значительная часть которых не подвергается очистке. При этом ряд населенных пунктов Карелии живет без очистных сооружений, страдая от низкого качества питьевой воды.

Эксперт Росприроднадзора по водному и земельному законодательству Сергей Пластинин рассказал «Столице на Онего» о главных экологических угрозах, которые стоят перед Карелией.

Подробности — в интервью эксперта.