Карелия опередила большинство регионов России по доступности бензина

Рейтинг регионов России по доступности бензина для населения показал, что, несмотря на подорожание топлива, в Карелии ситуация лучше, чем в большинстве субъектов Федерации.

Для оценки доступности бензина эксперты РИА Новости рассчитали объем топлива марки АИ-92, который могут приобрести на среднемесячные зарплаты жители разных регионов.

В Карелии на среднюю зарплату можно купить 909 литров бензина – по этому показателю республика заняла в рейтинге 24 место из 85 субъектов Федерации. Вместе с тем, темпы роста цен на бензин в Карелии выше, чем в среднем по России. О прогнозе на 2021 год читайте в интернет-газете "Вести Карелии!"