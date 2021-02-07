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Карелия опередила большинство регионов России по доступности бензина

Новости. Общество
14:25, 08 Февраля 2021
фото: © РИА Новости/Валерий Мельников
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Рейтинг регионов России по доступности бензина для населения показал, что, несмотря на подорожание топлива, в Карелии ситуация лучше, чем в большинстве субъектов Федерации.

Для оценки доступности бензина эксперты РИА Новости рассчитали объем топлива марки АИ-92, который могут приобрести на среднемесячные зарплаты жители разных регионов.

В Карелии на среднюю зарплату можно купить 909 литров бензина – по этому показателю республика заняла в рейтинге 24 место из 85 субъектов Федерации.

Вместе с тем, темпы роста цен на бензин в Карелии выше, чем в среднем по России.

О прогнозе на 2021 год читайте в интернет-газете "Вести Карелии!"

 

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Комментарии

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врунофф
2021-02-08 15:24:14
В соседней финляндии климат такой же, но макарошки всегда одинаково стоят :)
Беня
2021-02-08 15:07:11
Да. но не только бензином единым жив карелец в конце 21 века :)
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