Карелия опустилась в рейтинге регионов по уровню развития науки и технологий

Рейтинг регионов России по научно-технологическому развитию показал отсутствие прогресса в Карелии.

В ходе исследования, проведенного агентством РИА Новости, учитывались показатели Росстата и Роспатента, характеризующие состояние сферы науки и технологий в регионах. В числе таких показателей — наличие и характеристики материальной базы, являющейся фундаментом научно-технического прогресса, наличие и характеристики человеческих ресурсов в этой сфере, а также эффективность и масштаб научно-технологической деятельности.

По итогам 2021 года Карелия заняла 55 место, опустившись на две позиции по сравнению с 2020 годом. Эксперты насчитали Карелии всего 28, 79 балла из 100 возможных.

«К числу основных препятствий для роста инновационной составляющей в экономике эксперты относят высокую стоимость заемных ресурсов, разработки и внедрения новых решений, а также слабую материальную заинтересованность ученых и инженеров. Кроме того, до введения санкций наличие возможностей по использованию импортных компонентов и технических решений снижало мотивацию предприятий к собственным инновационным разработкам. В нынешних условиях вопрос собственных передовых технических решений стоит особенно остро. Эксперты предполагают, что наличие санкционных ограничений может стать стимулом для развития инноваций в России», — говорится в комментарии к рейтингу.