Карелия отправит необходимое оборудование в подразделение «Ладога»

Добровольцам из Карелии, находящимся на Донбассе, передадут палатки, модульные бани, мотопомпы, дровяные печи, радиостанции, коллиматорные прицелы, бензопилы, строительный инструмент и другие предметы быта.

Министерство экономического развития и промышленности республики по поручению Артура Парфенчикова при содействии благотворительного фонда «Живой город» приобрело необходимое оборудование и технику для наших военнослужащих из подразделения «Ладога». Бойцам передадут всесезонные палатки, модульные бани, мотопомпы, дровяные печи, радиостанции, коллиматорные прицелы, бензопилы, строительный инструмент и иное необходимое оборудование.

Заместитель командира дивизиона «Ладога» лично присутствовал на погрузке машины.

– Закупили все, что нужно, начиная от бензопил, заканчивая мобильными банями. Все это – очень полезные вещи. Нас обеспечивают хорошо, но некоторое оборудование в полевых условиях – как расходный материал, поэтому приходится обращаться за помощью к главе республики, – сказал военнослужащий.

Заместитель командира дивизиона поблагодарил за помощь и жителей Карелии:

– Настроение у наших парней боевое, чувствуем поддержку республики. К нам приходят посылки с письмами от детей, даже с мягкими игрушками и порой суровые мужчины берут их с собой, небольшие игрушки вешают на броню, – отметил он.