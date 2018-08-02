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Новости. Общество
11:54, 02 Августа 2018

Карелия планирует до конца года экспортировать в Китай рыбу на $1,5 млн

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Власти Карелии планируют наладить экспортные поставки рыбы в китайскую провинцию Фуцзянь (Восточный Китай), с которой у региона заключено соглашение о породненных отношениях.

Дегустационная партия отправится в ближайшее время, сообщил ТАСС глава республики Артур Парфенчиков.

"Мы сейчас активно работаем с китайскими партнерами из провинции Фуцзянь по поставкам карельской сельскохозяйственной продукции, в первую очередь, это рыба. В ближайшие дни выйдем на пробную дегустационную партию свежемороженой рыбы. Пока два контейнера на дегустацию. До конца этого года предполагается поставить рыбы на $1,5 млн", - сказал он.

По его словам, в 2019 году объем экспорта продукции ожидается на уровне $5 млн, в 2020 году он может составить $10 млн. "Мы планируем на экономическом форуме, который пройдет в Фуцзяне в сентябре, подписать контракт на поставку рыбы, а рамочное соглашение - в ближайшие дни в Карелии на Днях провинции Фуцзянь в республике", - сказал Парфенчиков.

Он добавил, что в последнее время в регионе активно начинают развиваться рыбоперерабатывающие производства и в дальнейшем планируется поставлять в Китай готовую продукцию. Кроме этого, уточнил глава Карелии, компания "АлкоВорлд", владеющая Петрозаводским ликероводочным заводом, ведет переговоры с китайскими партнерами и готова адаптировать продукцию под рынок КНР.

Рыбохозяйственный комплекс Карелии включает морское и океаническое рыболовство, добычу рыбы на внутренних водоемах, переработку и производство рыбной продукции. В республике выращивается 70% российской садковой форели.

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