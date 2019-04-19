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Новости. Общество
10:58, 19 Апреля 2019
фото: © Рixabay/jaytaix

Карелия планирует дополнительно выделить 8,5 млн рублей для лечения сахарного диабета

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Глава Карелии Артур Парфенчиков выступил с инициативой о выделении из бюджета дополнительного финансирования на лечение сахарного диабета.

В Карелии за 6 лет заболеваемость увеличилась почти в 1,6 раза, количество пациентов превышает 18,5 тысяч человек.

"Предлагаю направить дополнительные ассигнования бюджета в сумме 8 миллионов 500 тысяч рублей на приобретение расходных материалов для лечения больных сахарным диабетом. Честно говоря, потребность в увеличении такого финансирования еще выше – более 30 миллионов рублей. И при наличии финансовых возможностей бюджета, предлагаю в перспективе вернуться к рассмотрению этого вопроса", - обратился Парфенчиков к депутатам Карелии, выступая с отчетом в Законодательном собрании республики.

Дальнейшее развитие отрасли будет осуществляться в рамках национального проекта "Здравоохранение". В целом на его реализацию республика получит более 2 миллиардов рублей.

По словам Парфенчикова, к 2024 году стоит задача снизить показатели смертности от злокачественных новообразований почти на 10%, от болезней кровообращения – на 20 процентов, и повысить ожидаемую продолжительность жизни до 74 лет.

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