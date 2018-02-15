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Новости. Общество
12:40, 15 Февраля 2018

Карелия планирует поставлять варенье и чай в Свердловскую область

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Карелии Артур Парфенчиков подписали соглашение о сотрудничестве регионов, а также план реализации конкретных совместных мероприятий.

Подписание документа прошло на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи 15 февраля, сообщает пресс-служба правительства Свердловской области.

Основные направления совместной работы Среднего Урала и Карелии, предусмотренные соглашением, связаны с реализацией совместных проектов по развитию инновационной инфраструктуры в регионах, а также - с поддержкой предпринимателей в выстраивании межрегиональных связей. План совместных мероприятий включает 34 пункта по сотрудничеству в торгово-экономической, телекоммуникационной сфере, образовании и науке, физкультуре и других сферах.

"Карелия поставляет в Свердловскую область сельскохозяйственную технику, бумагу, рыбу, крупу. В перспективе планируем наладить поставку продуктов питания карельских предприятий, занимающихся переработкой ягод, изготовлением чая на основе местных трав. Продолжение сотрудничества наших регионов, уверен, даст дополнительный толчок к развитию наших двусторонних отношений", - сказал глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

"Свердловская область и Республика Карелия многое могут дать друг другу: от нас - продукция металлургического и трубного производства, из Карелии - сельскохозяйственная техника, бумажная продукция. Но задача соглашения, конечно, не только в том, чтобы увеличить товарооборот, но и в том, чтобы максимально содействовать взаимному развитию в промышленности, строительстве, науке и образовании, культуре, здравоохранении, туризме, занятости населения. Россия сильна своими регионами, а регионы - своим сотрудничеством, кооперацией, тесными производственными, научными, культурными и дружескими связями", - отметил Евгений Куйвашев.

Соглашение о сотрудничестве подписано на пятилетний срок. План мероприятий рассчитан на 2018-2020 годы.

Свердловскую область и Карелию связывают давние партнерские отношения. Первое соглашение о сотрудничестве в экономической, научно-технической и иных областях было заключено в марте 2002 года. Летом прошлого года делегация Карелии посетила Екатеринбург для работы в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Негодяй
2018-02-15 16:39:25
Я что-то снова пропустил. А где Карелия выпускает сельскохозяйственную технику? Или она ее только поставляет? А крупу тоже производим или поставляем?
mentor
2018-02-15 13:49:55
А что даёт Карелии Свердловская область?
YellowSubmarine
2018-02-15 15:23:24
Ув. mentor, думаю, что малахит и протчая самоцветная всячина (браслеты, бусы там всякие)!
Чем ещё вожди первобытных племён могут обмениваться?!
Ах да, ещё жёнами!
Извините!!!
однозначно
2018-02-15 13:48:29
Губернатор Свердловской области: Ну, чего у тебя там? Рыбники, морс, калитки, трава какая-то сушеная ... Ладно, оставь здесь, потом подпишу. У секретаря отметку сделать не забудь.
циник
2018-02-15 15:07:41
однозначно, Плюсую, неистово!!!!
В святые 90-е руководители зассанных ТОО такими переговорами занимались, теперь вот это все вышло на уровень глав территорий. Млять, вы хоть понимаете, куда вы катитесь?
Гость
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