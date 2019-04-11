Карелия планирует вывести на зарубежные рынки 30 компаний

Центр поддержки экспорта Карелии планирует в 2019 году в результате мер государственной поддержки бизнеса вывести на международный рынок более 30 новых компаний-экспортеров.

Об этом сообщил сегодня на заседании правительства Карелии министр экономического развития республики Павел Буренков.

"Это достаточно серьезная цифра. В республике должно будет появиться свыше 30 новых экспортеров", - сказал министр.

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