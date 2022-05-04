Карелия полностью избавилась от долгов перед банками

Госдолг Карелии перестал формироваться за счет банковских кредитов, у республики больше нет коммерческих заимствований.

Это следует из данных Минфина Карелии о состоянии государственного долга.

Год назад объем банковских кредитов, использованных для пополнения бюджета республики, составлял 8,9 млрд рублей. К началу 2022 года эта сумма снизилась до 430 млн. рублей, а по состоянию на 1 мая коммерческие заимствования полностью отсутствуют.

Основная часть госдолга Карелии сейчас сформирована за счет кредитов, полученных из федерального бюджета. Их сумма 1 мая составила 18 млрд рублей. Еще 1,4 млрд задолженности образовались в результате размещения государственных ценных бумаг.

Общий объем госдолга республики составляет 19,4 млрд рублей, что на 2,5 млрд меньше, чем годом ранее.