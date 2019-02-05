Карелия получила 260 млн рублей на туристический кластер

Согласно постановлению правительства РФ, в ближайшие три года республика получит 259,9 млн рублей на создание кластера "Легенды Карелии".

Постановление было подписано 30 января.

В туристический кластер "Легенды Карелии" войдут восемь районов, в них будет создано 11 центров, пишет "Московский Комсомолец".

В восьми районах планируется создать 11 крупных туркомплексов. Расположены они будут за пределами городов – в лесных зонах и на селе. Все комплексы будут соединены между собой дорогами.

В Чалне, вотчина Талви Укко пополнится горнолыжным комплексом, к которому будет проложена дорога, сообщает издание.

Кроме того, за ближайшие шесть лет, во время которых будет реализован проект по созданию "легендарного" кластера, планируется отстроить и запустить новые водоочистные сооружения, другие участки дорог, около 80 кафе, гостиниц и объекты рекреации и активного отдыха.