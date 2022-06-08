890x80
Реклама
Достойной альтернативы на предстоящих выборах действующему главе Карелии не предвидится?
08.06.2022 11:20
Почему важно вкладывать в маркетинг сейчас?
27.06.2022 16:34
Дерматолог рассказала об опасных для кожи последствиях жары
Сегодня 00:10

Карелия получила кубок «Прорыв года»

Новости. Общество
14:41, 04 Июля 2022
фото: © Правительство Карелии

Новости партнеров

Сегодня его вручил Денис Мантуров на Международной промышленной выставке «Иннопром-2022». Она сейчас проходит в Екатеринбурге.

Наша республика — в числе лучших! Она вошла в первую 20-ку регионов по эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере промышленности. Причем, мы поднялись сразу на 20 позиций — с 37 на 17 место!

Такой рейтинг — это своего рода точка отсчета, а также возможность четко анализировать наши цели и задачи и корректировать их. Многие связывают Карелию прежде всего с туризмом. Однако промышленность занимает у нас 40% в структуре экономики. И у нас есть определенные успехи. Например, по итогам прошлого года инвестиции выросли более чем на 20%, а за первый квартал 2022-го — на 50%. Мы создали первый в России технопарк по камнеобработке, строим цифровую верфь на базе нашего ОССЗ. А проект по строительству нового крупнейшего ЦБК компании Сегежа-Запад –вообще первый в стране за последние 40 лет.

Благодарю команду экономического блока правительства Карелии. Ее отметили и на федеральном уровне: Министр экономического развития и промышленности республики Олег Ермолаев получил грамоту Минпромторга России.

P. S. Есть предложение уничижительное название нашей столицы «Петромагазинск» из 90-х окончательно и бесповоротно отправить на свалку истории.

ПЕТРОЗАВОДСК, КАРЕЛИЯ — это новые заводы и производства.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.07.2022, 09:05
Стало известно, когда в Карелии закончится 32-градусная жара
01.07.2022, 09:10
Город в Карелии стал самым дорогим из популярных направлений для отдыха в июле
28.06.2022, 12:46
«Пусть служат»: выпускников Педколледжа Петрозаводска забирают в армию, не дав получить дипломы
28.06.2022, 13:59
Молодой помощник районного прокурора Карелии совершил самоубийство
27.06.2022, 09:48
Жители Петрозаводска осаждают пляж в окрестностях города (ВИДЕО)
27.06.2022, 11:07
Воинские подразделения «Онего» и «Ладога» сформируют в Карелии для отправки на Украину

Чтиво

30.06.2022 09:16
Уроки выживания
«Иногда нужно почувствовать боль, чтобы почувствовать жизнь»
В рубрике «Уроки выживания» мы рассказываем о том, как пережить время нестабильности.
Жить в кайф!
27.06.2022 15:19
Куда можно выгодно и безопасно вложить свои сбережения?
27.06.2022 08:58
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.