Карелия получила кубок «Прорыв года»

Сегодня его вручил Денис Мантуров на Международной промышленной выставке «Иннопром-2022». Она сейчас проходит в Екатеринбурге.

Наша республика — в числе лучших! Она вошла в первую 20-ку регионов по эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере промышленности. Причем, мы поднялись сразу на 20 позиций — с 37 на 17 место!



Такой рейтинг — это своего рода точка отсчета, а также возможность четко анализировать наши цели и задачи и корректировать их. Многие связывают Карелию прежде всего с туризмом. Однако промышленность занимает у нас 40% в структуре экономики. И у нас есть определенные успехи. Например, по итогам прошлого года инвестиции выросли более чем на 20%, а за первый квартал 2022-го — на 50%. Мы создали первый в России технопарк по камнеобработке, строим цифровую верфь на базе нашего ОССЗ. А проект по строительству нового крупнейшего ЦБК компании Сегежа-Запад –вообще первый в стране за последние 40 лет.



Благодарю команду экономического блока правительства Карелии. Ее отметили и на федеральном уровне: Министр экономического развития и промышленности республики Олег Ермолаев получил грамоту Минпромторга России.



P. S. Есть предложение уничижительное название нашей столицы «Петромагазинск» из 90-х окончательно и бесповоротно отправить на свалку истории.

ПЕТРОЗАВОДСК, КАРЕЛИЯ — это новые заводы и производства.