Карелия получит 11 млн рублей на национальные проекты

Федеральное агентство по делам национальностей направит в 2019 году в Карелию 11 миллионов рублей на реализацию государственной национальной политики, сообщает республиканское правительство.

"В 2019 году Карелия получит субсидию из федерального бюджета на мероприятия в сфере государственной национальной политики в размере 11,2 млн рублей", - говорится в сообщении.

Предполагается, что деньги будут переданы на конкурсной основе социально ориентированным некоммерческим организациям на проекты, направленные на формирование культуры мира и согласия в обществе, поддержку инициатив национальных общественных и религиозных объединений.

Часть средств будет выделена для продолжения работы по подготовке открытия ресурсного языкового медиа-центра карелов, вепсов и финнов.