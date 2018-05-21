Карелия получит 20 млн рублей на реконструкцию базы спортшколы в Ялугбе

Загородную базу школы высшего спортивного мастерства в Прионежском районе Карелии планируют реконструировать.

Правительство России выделило из резервного фонда субсидию в 20 млн 281 тыс. рублей на завершение реконструкции (1 этап) загородной базы спортшколы.

Работы по реконструкции универсальной загородной учебно-тренировочной базы школы высшего спортивного мастерства в местечке Ялгуба начались летом 2017 года. Модернизация объекта ведется в рамках реализации Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" (ФЦП).

В ходе реконструкции будет построена универсальная игровая площадка, а также модульные здания, где будут размещены раздевалки и другие сопутствующие помещения, включая медицинский блок. Первый этап реконструкции планировалось завершить в 2017 году.

Второй этап реконструкции базы предполагает строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, зрительских трибун.