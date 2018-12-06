Карелия получит 7 млн рублей на развитие волонтерства

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Карелия вошла в число победителей конкурса "Регион добрых дел" и получила более 7 млн рублей на развитие волонтерства, сообщает правительство республики.
Участниками Международного форума добровольцев, который проходит в Москве, стали 15 тысяч добровольцев из России и зарубежных стран. В состав карельской делегации волонтеров вошли 24 человека – добровольцы разных направлений.
В рамках форума были вручены награды победителям конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел". Был определен список победителей конкурса, в который вошли 26 субъектов России, в том числе заявка Карелии.
На реализацию программы за счет средств федерального бюджета в 2019 году республике выделено 7 млн 46 тысяч рублей.
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