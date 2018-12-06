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Новости. Общество
08:20, 06 Декабря 2018
фото: правительство Карелии

Карелия получит 7 млн рублей на развитие волонтерства

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Карелия вошла в число победителей конкурса "Регион добрых дел" и получила более 7 млн рублей на развитие волонтерства, сообщает правительство республики.

Участниками Международного форума добровольцев, который проходит в Москве, стали 15 тысяч добровольцев из России и зарубежных стран. В состав карельской делегации волонтеров вошли 24 человека – добровольцы разных направлений.

В рамках форума были вручены награды победителям конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел". Был определен список победителей конкурса, в который вошли 26 субъектов России, в том числе заявка Карелии.

На реализацию программы за счет средств федерального бюджета в 2019 году республике выделено 7 млн 46 тысяч рублей.  

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Комментарии

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Генерал КГБ
2018-12-06 10:16:32
А как на Западе ненавистном,также "волонтёров спонсируют"?
User
2018-12-06 09:57:48
Я правильно понимаю, что волонтеры работают бесплатно, а более 7 миллионов рублей, выделенных на их развитие, освоят в правительстве республики?
deep
2018-12-06 09:15:54
Всех волонтеров в Суоярви, а не на форум!! Пусть делами занимаются, если так пиарятся!! посмотрим в деле!! Столица не забудь оповестить поход волонтеров в славный город Суоярви!!!
Гость
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