Карелия получит деньги, забранные из-за срыва юбилейных проектов

Правительство России повторно перечислит Карелии 293 млн рублей, которые республика была вынуждена вернуть в 2018 году из-за срыва ряда проектов по федеральной программе подготовки к 100-летию региона.

Как сообщила пресс-служба правительства Карелии, такое решение было принято на рабочем совещании о ходе реализации федеральной целевой программы (ФЦП) развития Карелии до 2020 года под руководством заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко.

"В результате неисполнения подрядчиками обязательств по контрактам, 293 млн рублей в прошлом году ушли в резервный фонд Правительства России. Однако по итогам совещания было принято решение о возвращении этих средств в Республику Карелия в 2019 году для завершения реализации проектов 2018 года", – говорится в сообщении.

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