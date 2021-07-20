Карелия получит около 680 миллионов рублей на покрытие расходов медучреждений по борьбе с ковидом

Средства выделены из резервного фонда федерального правительства.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам из резервного фонда федерального правительства более 85 миллиардов рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи. Как пояснили в российском кабмине, эти средства позволят своевременно проводить прием пациентов с различными заболеваниями в условиях повышенной нагрузки на медучреждения, а также сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии коронавирусной инфекции.

Речь идет, в том числе, о финансовом обеспечении стационарного лечения. Минздраву РФ поручено в течение 30 дней заключить все необходимые соглашения с регионами и проконтролировать эффективность расходования федеральных средств.Карелия из общей суммы выделенных средств получит около 680 миллионов.