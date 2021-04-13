Карелия попала в число доступных регионов для летнего отдыха в санаториях

Портал бронирования Санатории-России.рф представил рейтинг регионов и курортов с наиболее доступными ценами для отдыха и лечения в санаториях в летний сезон-2021.

Согласно исследованию портала бронирования, в Карелии летний отдых в санаториях обойдется в полтора раза дешевле, чем на самых популярных курортах побережья Черного моря.

В топ-7 самых недорогих регионов Северо-Запада РФ для летнего отдыха и лечения в санаториях вошли Архангельская область (2540 рублей в сутки), Вологодская область (2640 рублей), Ненецкий автономный округ (2810 рублей), Псковская область (2820 рублей), Коми (2960 рублей), Карелия (3030 рублей) и Новгородская область (3230 рублей).

Самый дорогой санаторный отдых летом на Северо-Западе РФ — в Ленинградской области (4330 рублей) и в Калининградской области (4140 рублей)

В Крыму дешевле всего летний отдых обойдется в санаториях Коктебеля (3160 рублей), дороже всего — в Ялте (4850 рублей). В Краснодарском крае дешевле всего отдохнуть летом в санаториях Туапсе — 3120 рублей, а дороже всего в санаториях Сочи — 4380 рублей в сутки.

В санаториях Кавказских Минеральных Вод в Ставрополье дешевле всего в Железноводске — менее 3-х тысяч рублей, дороже — в Кисловодске (3680 рублей).

Рейтинг составлен по данным исследования цен на летний отдых в санаториях России.

Ранее сообщалось, что Суоярви вошел в число популярных альтернативных направлений для туристов, желающих отдохнуть на майские.