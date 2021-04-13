Город в Карелии попал в топ-9 новых направлений для отдыха на майские праздники

Суоярви вошел в число популярных альтернативных направлений для туристов, желающих отдохнуть на майские, сообщили в Tvil.ru.

Большинство объектов размещения на майские праздники уже забронированы. Поэтому туристы ищут альтернативные направления для отдыха. Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru определил, какие направления стали популярными в 2021 году.

Первую тройку в списке заняли Кучугуры, Оленёвка и Таганрог. Также в число новых популярных направлений попали Хабаровск, Манжерок, Багратионовск, Иркутск, Андреаполь. Суоярви замыкает топ-9.

По данным сервиса, туристы бронируют отдых на майские праздники от 1 до 19 ночей и тратят на бронирование жилья от 1,4 до 3,8 тысячи рублей в сутки. Дешевле отдохнуть в Оленевке (1386 рублей за ночь) и Таганроге (1400 рублей), дороже – в Кучугурах (3840 рублей). В Суоярви отдых обойдется в 3500 рублей.

Ранее Лахденпохья вошла в топ городов, где туристы предпочитают встретить День Победы.