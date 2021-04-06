Город в Карелии попал в список популярных у туристов мест для празднования 9 мая

Сервис бронирования жилья Tvil.ru определил, какие города популярны для патриотических поездок по России на День Победы.

По данным Tvil.ru, Лахденпохья вошла в топ городов, где туристы предпочитают провести 9 мая. Карельский город занял шестую строчку в списке популярных мест для путешествия на майские праздники.

Тройку лидеров, куда поедет на День Победы больше всего туристов, составили Севастополь, Сочи и Санкт-Петербург. Также россияне бронируют жилье на майские праздничные выходные в Калининграде, Москве, Кисловодске, Казани, Хабаровске и Волгограде.

По статистике Tvil.ru, больше всего на 9 Мая путешествуют парами - 42,07%. Ещё 23,79% туристов отправятся смотреть парады и праздничные салюты в города России с детьми. Одиноких путешественников и компаний меньше всего можно будет встретить на курортах - 12,37% и 13,84% соответственно. Туристы чаще всего бронируют номера в отелях (61,16%) и квартиры (30,78%). Дешевле всего отдохнуть в майские выходные в Казани и Калининграде – около полторы тысячи рублей в сутки. Отдых в Лахденпохье обойдется в 5000 рублей в сутки.

Ранее Лахденпохья попал в топ-городов для коротких турпоездок весной.