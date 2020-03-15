Карелия попала в число лидеров по росту цен

Потребительские цены в Карелии с начала года выросли на 1,1% – по этому показателю республика заняла в феврале третье место среди регионов Северо-Западного федерального округа.

Выше, чем в Карелии рост цен в Республике Коми - 2,7%.

Такая же инфляция как в Карелии зафиксирована Новгородской области. Тем не менее Карелиястат разместил Карелию на третьем месте в рейтинге. Во всех остальных регионах СЗФО рост цен ниже, чем в Карелии. Кроме того, стало известно, какое место заняла Карелия по росту стоимости условного набора продуктов питания. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии"