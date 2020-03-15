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Карелия попала в число лидеров по росту цен

Новости. Общество
09:19, 16 Марта 2020
фото: pixabay
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Потребительские цены в Карелии с начала года выросли на 1,1% – по этому показателю республика заняла в феврале третье место среди регионов Северо-Западного федерального округа.

Выше, чем в Карелии рост цен в Республике Коми - 2,7%.

Такая же инфляция как в Карелии зафиксирована Новгородской области. Тем не менее Карелиястат разместил Карелию на третьем месте в рейтинге.

Во всех остальных регионах СЗФО рост цен ниже, чем в Карелии.

Кроме того, стало известно, какое место заняла Карелия по росту стоимости условного набора продуктов питания. 

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии"

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