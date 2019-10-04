Карелия попала в число отстающих по обеспеченности жильем, несмотря на рост строительства

Карелия вошла в тройку самых неблагополучных регионов Северо-Запада по обеспеченности населения жильем, несмотря на рост жилищного строительства в республике.

Это следует их рейтинга регионов СЗФО, представленного Карелиястатом.

В 2018 году на одного жителя Карелии приходилось 26,9 кв. метров жилья. Это меньше, чем во всех регионах Северо-Запада за исключением Мурманской области и Санкт-Петербурга.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".