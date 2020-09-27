Карелия попала в число регионов, где чаще всего совершают преступления в лесной сфере

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал о преступлениях в лесной сфере.

Чаще всего преступления в лесной сфере совершаются в Кировской области. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете".

"В Кировской области расследуется 51 уголовное дело, в Карачаево-Черкесской Республике - 11, в Иркутской области - 10, в Карелии - девять. Также есть уголовные дела, находящиеся в производстве транспортных следственных управлений, - 24 в производстве Западно-Сибирского и еще 7 - в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте", - сказал он.

Всего следователи в прошлом году рассмотрели 713 сообщений о преступлениях в лесной сфере и возбудили 371 дело, а за шесть месяцев этого года - рассмотрели 311 сообщений и возбудили 189 дел. В суды в прошлом году направлено 167 уголовных дел в отношении 209 обвиняемых, а в течение шести месяцев этого года 74 дела, по которым проходит 119 обвиняемых.

В основном к лесной сфере относятся преступления, связанные с незаконным завладением природными ресурсами, такие как незаконная охота, незаконная рубка лесных насаждений, уничтожение или повреждение лесных насаждений. Лесное браконьерство среди зарегистрированных преступлений занимает первое место. Но в целом в сфере экологической преступности большой удельный вес занимают преступления, связанные с незаконной рубкой лесных насаждений.

Бастрыкин отметил, что эти составы преступлений относятся к компетенции органов внутренних дел, но Следственный комитет расследует уголовные дела в отношении должностных лиц различного уровня. Их действия наряду с вышеуказанными составами преступлений зачастую квалифицируются по другим статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе как должностные и коррупционные преступления, пишет ТАСС.