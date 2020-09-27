Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Ушла из жизни первый детский омбудсмен Карелии Галина Григорьева 5
27.09.2020 17:03
Предприниматель из Петрозаводска рассказал о том, как "помогают малому бизнесу загнуться" 17
27.09.2020 09:17
Новый асфальт положили на старый при благоустройстве тротуара в центре Петрозаводска 10
27.09.2020 14:03
Стела воинской славы в Петрозаводске дала крен (ФОТО) 35
27.09.2020 11:04
Петрозаводск попрощается с разбившимся мотоциклистом-инструктором в среду
27.09.2020 08:41

Карелия попала в число регионов, где чаще всего совершают преступления в лесной сфере

Новости. Общество
07:15, 28 Сентября 2020
фото: Столица на Онего
Загрузка...

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал о преступлениях в лесной сфере.

Чаще всего преступления в лесной сфере совершаются в Кировской области. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете".

"В Кировской области расследуется 51 уголовное дело, в Карачаево-Черкесской Республике - 11, в Иркутской области - 10, в Карелии - девять. Также есть уголовные дела, находящиеся в производстве транспортных следственных управлений, - 24 в производстве Западно-Сибирского и еще 7 - в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте", - сказал он.

Всего следователи в прошлом году рассмотрели 713 сообщений о преступлениях в лесной сфере и возбудили 371 дело, а за шесть месяцев этого года - рассмотрели 311 сообщений и возбудили 189 дел. В суды в прошлом году направлено 167 уголовных дел в отношении 209 обвиняемых, а в течение шести месяцев этого года 74 дела, по которым проходит 119 обвиняемых.

В основном к лесной сфере относятся преступления, связанные с незаконным завладением природными ресурсами, такие как незаконная охота, незаконная рубка лесных насаждений, уничтожение или повреждение лесных насаждений. Лесное браконьерство среди зарегистрированных преступлений занимает первое место. Но в целом в сфере экологической преступности большой удельный вес занимают преступления, связанные с незаконной рубкой лесных насаждений.

Бастрыкин отметил, что эти составы преступлений относятся к компетенции органов внутренних дел, но Следственный комитет расследует уголовные дела в отношении должностных лиц различного уровня. Их действия наряду с вышеуказанными составами преступлений зачастую квалифицируются по другим статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе как должностные и коррупционные преступления, пишет ТАСС.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.09.2020, 10:07
Водитель, совершивший смертельное ДТП в Петрозаводске, сдался полиции (СРОЧНО)
27.09.2020, 09:17
Предприниматель из Петрозаводска рассказал о том, как "помогают малому бизнесу загнуться"
24.09.2020, 10:11
Ночью в Петрозаводске погиб мотоциклист (ВИДЕО)
25.09.2020, 07:50
Появились новые кадры гибели мотоциклиста в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
21.09.2020, 16:40
Подозреваемый в смертельном ДТП в Петрозаводске ранее был водителем маршрутки
26.09.2020, 11:10
Сельхозярмарка в Петрозаводске откроется у торгового центра

Аналитика

25.09.2020 09:30
Обществоведение
Льготная ипотека – главное успеть
Почему сейчас оптимальное время для покупки недвижимости в ипотеку.
Соцпакет может оградить от бед 2
24.09.2020 10:15
Нашла коса на камень 4
22.09.2020 16:53
"Лишен бизнеса, карьеры, свободы" 1
21.09.2020 17:14
Градообразующий завод в Карелии "распиливают" на металл? 15
17.09.2020 14:45
Вся аналитика

Чтиво

22.09.2020 14:03
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антигены COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 14
17.09.2020 11:38
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»