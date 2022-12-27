Карелия попала в число регионов, где можно сдать отпечатки пальцев в предприятии МВД

МВД России расширило список регионов, в которых ряду граждан можно пройти дактилоскопию в уполномоченном министерством федеральном государственном унитарном предприятии.

Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, пишет РИА Новости.

Согласно документу, в расширенный перечень вошли ДНР, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Карелия, ЛНР, Белгородская область, Волгоградская область, Запорожская область, Курская область и Херсонская область.

Изменения были внесены в ведомственный приказ, которым устанавливается перечень субъектов РФ, в которых «уполномоченное МВД РФ и находящееся в его ведении» ФГУП оказывает содействие территориальным органам ведомства в проведении обязательной государственной дактилоскопии иностранцев и лиц без гражданства, прибывших в Россию в целях, не связанных с трудовой деятельностью, на срок, превышающий 90 календарных дней, либо в целях трудовой деятельности, и их фотографировании.

Кроме того, предприятие, согласно приказу, также уполномочено принимать и передавать в территориальный орган министерства медицинские документы, подтверждающие прохождение данными иностранцами и лицами без гражданства медосвидетельствования.