Карелия попала в топ-20 популярных направлений по итогам туристического кэшбека осеннего сезона

В санатории Карелии приобрели осенние путевки по кэшбеку в среднем на 6 дней и потратили на проживание, питание и лечение 3241 рубль в сутки.

Такие данные приводит портал бронирования Санатории-России.рф, который представил рейтинг российских регионов по броням в санаториях по программе туристического кэшбека осеннего сезона. Топ-20 по популярности не курортных регионов по итогам осеннего туристического кэшбека составили Башкортостан, Татарстан, Московская область, Чувашия, Ульяновская область, Кировская область, Самарская область, Удмуртия, Алтайский край, Марий Эл, Лениннградская область, Нижегородская область, Тюменская область, Пермский край, Калининградская область, Челябинская область, Курганская область, Свердловская область, Саратовская область и Карелия.

Наибольшее количество путевок было приобретено в санатории Башкирии, Татарстана и Московской области. Следом за ними стоят другие центральные области ― из 85 субъектов РФ и 30 попавших в рейтинг 22 находятся в Европейской части России, 4 на Урале и 4 в Сибири.

Зато Сибирь может похвастаться самым дорогим обслуживанием и самым длительным проживанием ― именно в Алтайском крае осенью будут отдыхать за 5.556 рублей в сутки в среднем 11,4 дня. Почти также долго туристы захотели отдохнуть в Нижегородской и Кировской области ― 11 дней.

Дешевле всего из самых посещаемых санаториев отдых обошелся в Республике Марий Эл, Московской и Ростовской области ― 1473, 1950 и 1956 руб/сут соответственно. При этом средняя стоимость за день составила 2 820 руб. среди не курортных регионов и чуть меньше ― 2.360 руб. среди курортных.

Портал бронирования Санатории-России.рф составил рейтинг на основе анализа приобретений путевок на отдых в санаториях России по программе кэшбека с 1 октября по 24 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, город в Карелии попал в топ-10 недорогих направлений отдыха в бархатный сезон.