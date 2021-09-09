Город в Карелии попал в топ-10 недорогих направлений отдыха в бархатный сезон

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, где можно недорого отдохнуть в бархатный сезон.

По данным сервиса, Лахденпохья заняла десятую строчку в списке самых бюджетных направлений отдыха в бархатный сезон 2021 года. В топ-10 попали Новый Афон в Абхазии, а также Пятигорск, Ейск, Калининград, Ростов-на-Дону, Казань, Саки, Санкт-Петербург и Москва.

По данным Tvil.ru, туристы бронируют отдых в сентябре и октябре от 1 до 10 ночей и тратят на бронирование жилья от 1,2 до 6 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Новом Афоне, дороже — в Лахденпохье.

Ранее Ладога в Карелии вошла в топ-10 самых красивых озер в России для осенних путешествий.