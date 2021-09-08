Ладога в Карелии вошла в топ-10 самых красивых озер в России для осенних путешествий

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, на какие озера можно поехать осенью отдохнуть.

По данным сервиса, большинство туристов (35%) самым красивым озером страны для осенних путешествий считают Ладожское озеро в Карелии и Ленинградской области. На втором месте (21%) — Байкал в Бурятии и Иркутской области. «Бронзу» получили сразу два озера — Кояшское озеро в Крыму и Сейдозеро в Мурманской области, набрав по 8% голосов.

Втоп-10 озер также вошли Баскунчак в Астраханской области, Голубое озеро в Черекском ущелье Кабардино-Балкарии, Селигер в Тверской области, Малиновое озеро в Алтайском крае, Кардывач в Красной Поляне и озеро Лотосов в Волгоградской области.

Ранее сообщалось, туристы выбирают Петрозаводск для отдыха как альтернативу морю в сентябре.