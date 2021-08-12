Туристы выбирают Петрозаводск для отдыха как альтернативу морю в сентябре

Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru определил, куда можно поехать отдохнуть в сентябре помимо черноморских курортов.

По данным сервиса, Петрозаводск вошел в топ-10 направлений популярные направления, где можно отдохнуть в начале осени. Столица Карелии заняла четвертую позицию в рейтинге после Узнези, Домбая и Валдая. Кроме того, туристы выбирают в сентябре для отдыха Горячий Ключ, Воронеж, Уфу, Саратов, Москву и Ростов-на-Дону.

По статистике Tvil.ru, туристы бронируют отдых в сентябре от 1 до 7 ночей и тратят на проживание от 800 рублей до 8 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Домбае (800 рублей за ночь), дороже — в Валдае (8000 тысяч). В Петрозаводске отдых обойдется в среднем в 2871 рубль.

Ранее сообщалось, отдых в Карелии осенью на выходных обойдется дороже, чем в Анапе.