Отдых в Карелии осенью на выходных обойдется дороже, чем в Анапе

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, куда можно поехать на выходные в сентябре.

Самые популярные направления на выходные в начале осени — Севастополь, Москва, Санкт-Петербург, Калининград.

По статистике TVIL.RU, туристы бронируют отдых в сентябрьские выходные и тратят на проживание от 2 до 5 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Анапе, дороже — в Карелии.

Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами в сентябре 2021 года.

Десять направлений отдыха в выходные в сентябре:

1. Севастополь – 2967

2. Анапа - 1962,5

3. Москва – 3304

4. Санкт-Петербург – 2550

5. Калининград – 3000

6. Пряжинский район, Карелия - 5000

7. Гагра – 3500

8. Краснодар – 2875

9. Бахчисарай – 2750

10. Красная Поляна – 4990