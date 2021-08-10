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Отдых в Карелии осенью на выходных обойдется дороже, чем в Анапе

Новости. Общество
09:11, 11 Августа 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, куда можно поехать на выходные в сентябре.

Самые популярные направления на выходные в начале осени — Севастополь, Москва, Санкт-Петербург, Калининград.

По статистике TVIL.RU, туристы бронируют отдых в сентябрьские выходные и тратят на проживание от 2 до 5 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Анапе, дороже — в Карелии.

Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами в сентябре 2021 года.

Десять направлений отдыха в выходные в сентябре:
1. Севастополь – 2967
2. Анапа - 1962,5
3. Москва – 3304
4. Санкт-Петербург – 2550
5. Калининград – 3000
6. Пряжинский район, Карелия - 5000
7. Гагра – 3500
8. Краснодар – 2875
9. Бахчисарай – 2750
10. Красная Поляна – 4990

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