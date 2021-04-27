Карелия прекратила строительство жилья за бюджетный счет

Жилищное строительство в республике сократилось на 3,4%.

В первом квартале 2021 года в Карелии было построено 305 жилых домов общей площадью 30,2 тысячи квадратных метров, что на 3,4% меньше, чем в аналогичный прошлогодний период. Согласно данным Росстата, все жилье в республике было возведено за счет средств населения и с помощью кредитов: жилищное строительство за бюджетное финансирование в регионе не велось.

Как отметили в Росстате, средняя стоимость строительства квадратного метра жилья в январе-марте 2021 года составила 41284 рубля. Для сравнения: в первом квартале прошлого года эта стоимость была на 3% ниже – 39916 рублей.