Карелия презентует новый бренд "Арктическое мороженое"

Федеральное агентство по туризму РФ профинансирует гастрономический фестиваль "Кухня зимней Карелии" и форум зимних видов туризма с участием представителей турфирм из разных стран.

Это следует из документации к аукциону для выбора организации, которая будет проводить фестиваль. Уведомление о проведении аукциона размещено на электронной площадке RosTender.info.

Появился анонс презентации нового бренда республики – "арктического мороженого".

Что будет представлять собой эта продукция, пока не известно.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".