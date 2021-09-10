Карелия присоединится к Всероссийскому Дню ходьбы

В Петрозаводске и районах республики 3 октября состоятся мероприятия Всероссийского Дня ходьбы, сообщили в Минспорта Карелии.

Для участников будут подготовлены пешие маршруты: взрослые и дети пройдут их вместе с опытными инструкторами по скандинавской ходьбе.

Старт мероприятий в 11.00. Все участники, прошедшие регистрацию и завершившие дистанцию, получат памятные сувениры и дипломы Олимпийского комитета России.

Регистрация доступна по ссылке.

Также 1-3 октября состоится Фестиваль «ScandiKarjala», посвященный Всероссийскому Дню ходьбы 2021. Подробная информация в группе.

Напомним, что Всероссийский День ходьбы проводится ежегодно в рамках Программы Олимпийского комитета России «Олимпийская страна». В Карелии главным организатором мероприятия по традиции выступит Олимпийский Совет Республики Карелия.