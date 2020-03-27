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Карелия просит правительство России увеличить финансирование ФЦП на 3 млрд рублей

Новости. Политика
13:52, 30 Марта 2020
фото: © пресс-служба госкомитета Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору
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Вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов рассказал об изменениях, которые подготовлены в федеральную целевую программу развития республики.

Времени до векового юбилея нашей республики остается все меньше, а вопросы по объектам, которые должны быть открыты к празднику, остаются. На днях появилась информация о том, что Национальный музей и взлетно-посадочные площадки выпали из федеральной программы развития Карелии, а работы по другим объектам ФЦП перенесены на более поздний срок. Чтобы разобраться в ситуации, мы обратились к заместителю премьер-министра правительства республики по вопросам экономики Дмитрию Родионову.

- Дмитрий Андреевич, в сентябре Карелия будет отмечать свое 100-летие. А с ФЦП, судя по сообщениям в СМИ, опять возникли проблемы. Программу перекраивали не раз, а что произошло сейчас?
- Я считаю, что заявления о проблемах с ФЦП безосновательны. Правительство Карелии скорректировало существующую программу и в марте этого года отправило ее на согласование в Министерство экономики России. Мы попросили правительство РФ и Минэк продлить нам сроки реализации программы до 2021 года и увечить объем ее финансирования с 9 млрд до 12 млрд рублей. Тем самым планируем привлечь больше федеральных средств и построить большее количество объектов, предусмотренных ФЦП.

Читайте, что ответил Дмитрий Родионов на такие вопросы, как почему решили внести коррективы в программу, которая должна закончиться в этом году и стоит ли, например, Карелии забыть о тех объектах, которые на сегодняшний день вычеркнуты из программы ФЦП?

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