Карелия провалила ФЦП

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев раскритиковал ход выполнения Федеральной целевой программы развития Карелии до 2020 года.

Патрушев отметил низкую эффективность выполнения решений Госкомиссии. Также указал на несоблюдение сроков реализации части запланированных мероприятий и поручений, на риски незавершения в установленные сроки строительства программных объектов, включая дороги, объекты спорта, образования, культуры, здравоохранения.

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