Карелия провалила программу расселения, заявил Степашин

В 11 субъектах России не выполнили целевые показатели программы переселения 2014-2017 годов.

Об этом во время "Горячей линии" в "Российской газете" рассказал глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

"Это Карелия, Тыва, Якутия, Приморский, Забайкальский край, Иркутская, Ивановская, Московская, Кировская, Костромская и Тверская области. "Но абсолютными регионами-"двоечниками" являются Тыва и Иркутская область", - сказал Степашин.

Он же сказал, что федеральная программа по переселению граждан из аварийного жилья была завершена в 2017 году.

"Думали, стоит ли продолжать ее дальше. То, что людей нужно расселять из аварийного жилья даже не обсуждалось, в таких домах просто опасно жить. Не дай бог, что случится, придется отвечать головой и свободой чиновникам. В результате было принято решение запустить федеральную программу со следующего года. И деятельность Фонда содействия реформированию ЖКХ, как оператора программы, продолжена до 1 января 2026 года. В соответствии с майским указом президента необходимо обеспечить устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда", - сказал глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Всего до 2024 года предстоит переселить 666,7 тысячи человек. Из федерального бюджета будет направлено 431,9 млрд рублей