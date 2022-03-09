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Карелия рассчитывает на поставки рыбных кормов из Белоруссии, Южной Америки и Ближнего Востока

Новости. Общество
16:53, 16 Марта 2022
фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»; © Россия 1. Карелия

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Зависимость рыбоводческих хозяйств от импортных поставок оценивается в 85%.

Карелия ведёт переговоры с зарубежными производителями кормов для рыбоводческих хозяйств республики, чтобы найти новых поставщиков. Об этом заявил на брифинге 16 марта министр сельского и рыбного хозяйства Владимир Лабинов. По его словам, зависимость республики от импортных рыбных кормов составляет сейчас 85%, а компании Финляндии, Норвегии и Дании отказались их поставлять в России из-за ситуации на Украине.

Как сообщил министр, в числе альтернативных поставщиков республиканские власти рассматривают Белоруссию, Южную Америку и даже Ближний Восток. Кроме того, в Карелии рассчитывают на развитие собственного производства кормов.

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