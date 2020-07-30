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Карелия с калитками и форелью попала в новый сезон тревел-шоу "Есть в России" (ВИДЕО)

Новости. Общество
11:12, 31 Июля 2020
фото: © кадр из видео
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Ведущий кулинарного тревел-шоу "Есть в России" Марк Подрабинек побывал в Горном парке Рускеала.

Новый сезон тревел-шоу "Есть в России" от "Life.ru" начали с Карелии. Первая часть программы снималась в горном парке Рускеала.

"Решил сделать специальный выпуск, временно забыв слово кулинарный, рассказать не только про еду, а вообще где и как сегодня можно отдохнуть в России. Хотя и голодными мы с вами разумеется не останемся. Почему Карелия? Я здесь неоднократно бывал. Это сравнительно недалеко от Москвы, и здесь полным-полно всякого красивого и интересного", - начинает свое шоу Марк Подрабинек.

По словам Марка, в Карелии можно попробовать самую вкусную на свете форель, что он и сделал, отведав копченую рыбу. Автор шоу прошел мастер-класс по приготовлению калиток.

"Куда идти за по-настоящему экстремальными впечатлениями? Зачем арендовать квадроцикл в лесу? И чего ждать от местной кулинарии? Смотрите в первом выпуске уже сейчас", - анонсируют программу в паблике "Life.ru".

Ранее Михаил Ширвиндт побывал в Карелии и снял новый выпуск шоу "Съедобное Несъедобное".

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-07-31 11:28:06
Очередной блогеришка из категории агрекуалчнутых бездельников.
карел
2020-07-31 11:15:33
Калитки и форель попали , а почему губернатор не попал . Как же без него ?
кир
2020-07-31 11:14:49
Сын диссидента.
Гость
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