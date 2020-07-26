Михаил Ширвиндт побывал в Карелии и снял новый выпуск шоу "Съедобное Несъедобное" (ФОТО)

Известный российский телеведущий посетил остров Кижи и попробовал карельские блюда.

В субботу, 25 июля, на острове Кижи побывал Михаил Ширвиндт, сообщается в группе "ВКонтакте" музея-заповедника.





Скоро на одноименном YouTube-канале появится кижский выпуск "Съедобное несъедобное".





На канале телеведущий рассказывает, "что вкусно, что не вкусно, что его поразило, удивило.





"Ещё я буду давать вам советы (опыт то у меня богатый) как не нарваться на кошмарный "туризмус" при выборе точки питания, как распознать "правильную" забегаловку, да и про конкретные проверенные места вам расскажу. В общем составляю эдакий путеводитель для друзей со всей ответственностью... чтобы потом "за базар" ответить", – написал Михаил на YouTube-канале.